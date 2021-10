Man betrapt inbreker via smartphone in zaak 25 kilometer verderop 

De uitbater heeft een installatie in zijn zaak, die hem verwittigt wanneer er ingebroken wordt, zonder dat de inbreker zelf iets merkt van het alarm. Hij kan ook via camerabeelden volgen wat er gebeurt. Op die manier zag hij hoe een man zondagnacht was binnengebroken en aan de kassa aan het prutsen was. Hij verwittigde de politie, die meteen ter plaatse kwam.

Vanop afstand kon de uitbater zelfs de lichten aanzetten, zodat de agenten niet op de tast moesten werken. Hij hield hen via de camerabeelden ook op de hoogte van wat de inbreker deed. Het bleek een Fransman te zijn.