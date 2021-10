Bijna 60 procent van omwonenden 3M-fabriek in Zwijndrecht heeft te veel PFOS in bloed

"Het eten van eieren uit eigen tuin blijkt één van de belangrijkste blootstellingswegen te zijn. Dat is een 'no regret'-maatregel die pas in juni van dit jaar werd genomen. Too little too late. Door niet te reageren zijn al die mensen vier jaar extra blootgesteld zonder maatregelen. Wie in het verleden heeft beslist niets te ondernemen, heeft jarenlang met de gezondheid van mensen gespeeld."