Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) waarschuwt: "We willen geen kinderlockdown"

In Willebroek krijgen verenigingen het advies om geen sport- of andere activiteiten meer te organiseren voor kinderen onder de 12 jaar. Aanleiding is het aantal besmettingen in de basisscholen, waardoor alvast 1 school in Willebroek helemaal gesloten is. Burgemeester Eddy Bevers vreest dat het virus zich nog verder zou verspreiden via bijvoorbeeld sportactiviteiten. "We hebben al onze verenigingen ingelicht om zorgzaam en aandachtig te werk te gaan. Het is ook een probleem natuurlijk dat een coronatest of een coronapas niet kan afgedwongen worden. We hopen dat dit een kentering brengt in onze gemeente."

In Wommelgem zijn hobby's voor kinderen binnen én buiten zelfs verboden. De maatregel is opgelegd door burgemeester Frank Gys (N-VA) na een corona-uitbraak in verschillende lagere scholen.