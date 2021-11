Moet padelclub Grembergen overkapping afbreken na fout van de stad Dendermonde?

In Dendermonde is discussie ontstaan over de nieuwe padelterreinen in deelgemeente Grembergen. Padel is een combinatie van tennis en squash. De padelclub heeft de nieuwe terreinen onlangs overkapt. Op voorhand had de club aan het stadsbestuur gevraagd of daar een vergunning voor nodig was, maar kreeg te horen van niet.

Nu blijkt dat dat eigenlijk wel moet. Het probleem is dat de stad nu geen vergunning meer kan geven, omdat de overkapping niet aan de regels voldoet. Buurtbewoners hebben hun bedenkingen bij de hoogte, de verlichting en het geluid van de constructie.

De stad gaat nu met de buurt en de club overleggen over een oplossing.