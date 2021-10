Ruimtetelescoop Chandra ontdekt mogelijk eerste planeet buiten ons melkwegstelsel

De NASA-onderzoekers blijven voorzichtig met hun bevindingen. Om na te gaan of het echt over een nieuwe planeet gaat, zijn er meer data nodig. Uit metingen en berekeningen bleek immers dat de nieuwe planeet er 70 jaar over zou doen om weer op dezelfde plek te komen. Pas dan zouden wetenschappers opnieuw röntgenstraling kunnen meten. Er is dus veel geduld nodig om de nieuwe vondst te bevestigen.