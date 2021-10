Ook Eeklo voert opnieuw mondmaskerplicht in: "De besmettingcijfers zijn te hoog"

Naast het telewerken voor het stadspersoneel, wordt het dragen van een mondmasker ook verplicht in alle stadsgebouwen. " Iedereen die er aanwezig is en zich verplaatst, moet een mondmasker op hebben, als ze neerzitten, mag het mondmasker af. In sportruimtes is het mondmasker enkel verplicht als mensen zich van een sportveld naar de kleedkamer begeven of omgekeerd", zegt de burgemeester nog. Ook in het cultuurcentrum geldt er vanaf vandaag een mondmaskerplicht, een covid safety ticket is er niet nodig.