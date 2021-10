Politie neemt 9.500 namaakspullen in beslag op Oktoberfoor in Oostende, waaronder valse kaarten van Pokémon en Fortnite

De politie van Oostende controleert altijd verschillende kermiskramen op de Oktoberfoor. Die controles gebeuren samen met de Federale Overheidsdienst Economie. Bij vijf kramen lag het vol namaakproducten. De politie heeft maar liefst 9.500 namaakgoederen in beslag genomen. De uitbaters konden van de producten geen factuur voorleggen.

Pokémonkaarten zijn nog altijd erg populair op de speelplaats. De Overheidsdienst Economie had de voorbije maanden al veel klachten gekregen over valse kaarten in omloop. Het parket onderzoekt dit nu verder.