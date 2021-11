Nieuw circulatieplan en parkeertarief moeten binnenstad Diest voor iedereen veiliger maken

Tegelijk wordt ook het parkeertarief aangepast. In de hele stad geldt vanaf 1 november hetzelfde tarief: één euro per uur, met een maximale parkeerduur van drie uren. "Met deze maatregel voorkomen we dat mensen voortdurend op zoek gaan naar een plaatsje in een goedkopere zone. Dat zoekverkeer elimineren we dus", aldus burgemeester Christophe de Graef (Open Diest).