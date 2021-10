Opnieuw meer dan 100 huiszoekingen en tientallen arrestaties in grote politieactie tegen cocaïnehandel

Gisteren nog werden in Antwerpen tien verdachten opgepakt die via de haven zouden hebben binnengesmokkeld, en begin vorige week werd een grote drugsbende opgerold na huiszoekingen op verschillende plaatsen in ons land. Het zwaartepunt van de actie van vanmorgen zou in Brussel liggen.



Onder meer de Albanese maffia zou in het vizier komen. Die speelt een almaar grotere rol in de cacaïnehandel via de haven van Antwerpen en in de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij ons land een doorgangsland is. In maart vorig jaar, net voor de lockdown, reisde de top van de Belgische politie naar Albanië om de bestaande politiesamenwerking tussen de twee landen te versterken.