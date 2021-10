Man probeert paard met tuinslang op te knopen in Gistel, eigenaar betrapt dader op heterdaad

Het paard heeft er zelf geen last van gehad. “Ze was niet onder de indruk, omdat ik er zo snel bij was. Ik heb de buurtbewoners met een paard onmiddellijk verwittigd dat ze waakzaam moeten zijn. De paardenliefhebber heeft geen flauw idee wat de man bezielde. “Ik heb met niemand ruzie. Ik ken hem zeker niet. Paardeneigenaars moeten altijd op hun hoede zijn. Er gebeurt veel met de dieren. Ze krijgen vaak eten van voorbijgangers dat niet geschikt is. Maar dit is heel extreem. Ik heb schrik voor een paardenbeul zoals in Limburg een tijdje geleden. Die werden verkracht en genitaal verminkt”, besluit Vanhixe.