Ondanks lange files nog steeds minder reizigers op het openbaar vervoer: waarom?

De slechtere cijfers van De Lijn vallen op. Eén hypothese is dat je de doorgaans kortere verplaatsingen via De Lijn makkelijker kan vervangen door een fiets- of autorit of een e-step. Voor de langere ritten via de NMBS is dat minder vaak het geval. Veel studenten in het hoger onderwijs en pendelaars zijn dan ook aangewezen op de trein als ze verder van de grote steden wonen en wanneer ze geen auto hebben.

Sowieso is het gebruik van het openbaar vervoer in de grotere steden zoals Brussel hoger omdat het autobezit er lager is en omdat bestemmingen makkelijker en snel via de bus, tram of metro bereikbaar zijn.