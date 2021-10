Onderzoek naar sociale dumping in de bouwsector: 12 verdachten opgepakt en 14 miljoen euro in beslag genomen

In totaal zijn er op 34 locaties huiszoekingen geweest. 22 in België, tien in Italië en twee in Luxemburg. In totaal werden er 12 mensen opgepakt in ons land, maar ook in Italië. Er werden ook heel wat goederen in beslag genomen. Onder meer 32 luxewagens, vastgoed, geld op 350 bankrekeningen en 400.000 euro cash. Goed voor een totaalbedrag van minstens 3,5 miljoen euro. Daarnaast werd 10,6 miljoen euro bevroren op 16 bankrekeningen in Italië.