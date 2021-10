Ophokplicht voor pluimvee van kracht in Nederland na besmetting vogelgriep

In Nederland heeft deze middag de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten een nationale ophokplicht ingesteld voor pluimvee en hobbyvogels. Bij een biologisch pluimveebedrijf in de Nederlandse gemeente Zeewolde was namelijk vogelgriep aangetroffen bij leghennen. Er zijn ook meerdere besmette dode vogels aangetroffen in het noorden van Nederland en in Duitsland. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het om hoogpathogene vogelgriep (H5), de meest dodelijke variant.