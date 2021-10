Je laten begraven in oud graf van andere overledene, met behoud van bestaande zerk: het kan in Izegem

Oude grafmonumenten met een zekere erfgoedwaarde krijgen regelmatig een peter of meter toegewezen die instaan voor het onderhoud of restauratie, maar een eenvoudig particulier graf dat wordt hergebruikt, gebeurt niet zo veel. “Peter Velghe is de eerste persoon met wie we zo’n regeling hebben getroffen”, zegt Caroline Maertens, schepen voor begraafplaatsen in Izegem.

“Hij betaalt een concessie van 40 jaar, de overname van de grafkelder en de ontgraving. Normaal wordt na afloop van een concessie het oude graf gewoon weggenomen. En dat is in veel gevallen een verlies voor de begraafplaats. We hopen dus dat zoveel mogelijk mensen het voorbeeld van Velghe zullen volgen.”