Oudenaarde houdt referendum over superfusie met buurgemeenten: "Alle partijen unaniem eens"

Het is nu zeker dat er in Oudenaarde een referendum komt over een superfusie met buurgemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. Op de gemeenteraad schaarden alle partijen, oppositie en meerderheid, zich unaniem achter het voorstel.

Oudenaarde wil inwoners mee laten beslissen over de fusieplannen. Dat zal gebeuren nadat de resultaten van een studie over de voor- en nadelen bekend zijn. Vermoedelijk kan het referendum al over een paar maanden plaatsvinden. De resultaten van zo'n volksbevraging zijn niet bindend, maar de politieke partijen beloven er wel rekening mee te houden.