Coronapas voor horeca in Vlaanderen, vaker mondmaskers en telewerk sterk aanbevolen: dit besliste het Overlegcomité

In Brussel was het al het geval en Wallonië had beslist om het op 1 november in te voeren: het Covid Safe Ticket (CST) binnen in de horeca en in de fitnesszaken. Dat zal nu ook het geval zijn in Vlaanderen vanaf komende maandag.

Met zo'n CST kan je aantonen dat je volledig gevaccineerd bent tegen corona, of dat je negatief hebt getest of dat je recent genas van een coronabesmetting waardoor je nog voldoende beschermd bent.

De uitbreiding van het CST in Vlaanderen naar de horeca en fitnesszaken is een verrassing. Gisteren nog zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zo'n pas een vals gevoel van veiligheid geeft. Maar op het Overlegcomité is dus toch beslist om uit te breiden. Belangenorganisatie Horeca Vlaanderen had eerder laten weten dat ze dit zag zitten, "om een nieuwe sluiting of beperkingen zoals sluitingsuur en afstand tussen tafels te vermijden".

Ook voor evenementen wordt het CST uitgebreid. De coronapas wordt namelijk verplicht voor evenementen met 200 deelnemers binnen en 400 buiten (tot nu was dat respectievelijk 500 en 750). In Wallonië en Brussel liggen de drempels voor een verplicht CST bij evenementen trouwens lager. Een evenement kan werken zonder zo'n pas, maar dan moet het mondmasker er wel opgezet worden. Kleinere evenementen zullen overigens ook op eigen initiatief met een coronapas mogen werken.