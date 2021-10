PFAS-waarden van Karolien uit Zwijndrecht zitten ver boven alarmgrens: "Kunnen we onze kinderen hier nog opvoeden?"

Met die wetenschap in het achterhoofd is de hamvraag: wat nu? "Ik heb die vraag nooit willen stellen, maar nu moet het wel. Wat kunnen we hier nog aanpassen, buiten verhuizen? Het gaat vooral over onze kinderen: kunnen we hen hier nog opvoeden? Maar zo ontheem je hen ook. We zijn met een reden hier komen wonen en we wonen hier, los van die vervuiling, ontzettend graag. Dus is het extra pijnlijk om die vraag te moeten stellen."