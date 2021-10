Meer jonge mannen hebben erectiestoornissen gelinkt aan problematisch pornogebruik, zegt studie UZA en UAntwerpen 

"Uit onze analyse blijkt dat problematisch gebruik van porno kan leiden tot erectieproblemen in echt partnercontact. Problematisch pornogebruik is niet hetzelfde als veel porno kijken", verduidelijkt De Win. "Het gaat om mannen die bijvoorbeeld last hebben om hun kijkgedrag in te perken, die kijken om de eenzaamheid te verdrijven, die sociale activiteiten afzeggen om naar porno te kijken of niet zonder porno kunnen masturberen. Al die dingen hebben we in onze enquête bevraagd. In de groep mannen die op de combinatie van al die vragen hoog scoort, stijgen de erectieproblemen."