Provincie Oost-Vlaanderen leidt specialisten op om erfgoed te redden zoals bij wateroverlast in Wallonië

"Het is een kwestie van tijd voor er ook bij ons extreme watersnood zal plaatsvinden, zoals we deze zomer in Wallonië hebben gezien", vertelt Lien Lombaert van provincie Oost-Vlaanderen. "We hebben de voorbije jaren heel erg veel expertise opgebouwd bij lokale overstromingen, onder meer bij een archief in Gent en een museum in Sint-Niklaas."