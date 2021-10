Oudsbergen vraagt bredere veeroosters om wolf van de baan te houden: "Achillespees van wilddetectiesysteem"

Dat wildroosters wolven niet tegenhouden, kon Dirk Reyners van Oudsbergen met eigen ogen vaststellen. “Ik reed zondagochtend van Meeuwen richting Genk. Nadat ik de wildoversteekplaats was gepasseerd, kwam ik uit bij een wildrooster dat bedoeld is om dieren tegen te houden. Er dook een wolf op langs de linkerkant van de weg. Het beest sprong over het wildrooster, stak de weg over en snelde ook over het wildrooster aan de rechterkant. Het had geen haar gescheeld of het zat onder mijn auto. Toen ik enkele meters verder een stop maakte aan de lichten, hielden ook andere getuigen halt. Iedereen bevestigde dat het wel degelijk om een wolf ging.”