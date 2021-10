Minister Somers fluit lokale besturen terug: burgemeesters kunnen zelf geen coronapas invoeren in nieuwe sectoren

Bij het kabinet-Somers waren ze het daar niet helemaal mee eens. Eerst was beloofd dat ze gisterenavond de puntjes op de i zouden zetten, maar uiteindelijk is het een halve dag later geworden: Lokale besturen kunnen volgens Somers niet op basis van de gemeentewet een Covid Safe Ticket opleggen in nieuwe sectoren.

"De gemeentewet biedt onvoldoende juridische basis", klinkt het. Er is met andere woorden een Vlaams decreet voor nodig. "Vandaag komt het Overlegcomité samen en morgen ligt het decreet ter stemming voor in het Vlaams parlement", meldt Somers in een persbericht.