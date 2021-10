Gent belooft nog dit jaar herstellingen aan grootste skatepark van het land: "Aannemer draait op voor de kosten"

De toestand van het skatepark aan de Blaarmeersen in Gent is er de voorbije maanden snel op achteruit gegaan. Opmerkelijk, aangezien het park nog maar een dik jaar oud is en in het voorjaar ook al herstellingen nodig had. Het park is het op 2 na grootste van Europa en trekt meer volk dat initieel verwacht. De vorige herstellingen waren nodig omdat er scheurtjes en oneffenheden in het beton opdoken. Dat lag niet enkel aan het intensieve gebruik, maar ook aan de materiaalkeuze.