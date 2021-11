Stad Mechelen tevreden met resultaten fietszone

De fietszone in Mechelen telt 179 aaneengesloten straten. Je mag er met je auto of bromfiets geen fietsers inhalen. Vorig jaar waren er tussen januari en september nog 2309 overtredingen, dit jaar maar 943 in dezelfde periode. De meeste overtredingen gebeuren in de Frederik de Merodestraat en de Sint-Katelijnestraat. Om de fietszone nog eens extra onder de aandacht te brengen zijn de voorbije dagen opnieuw op heel wat locaties wimpels en grote banners boven de straten uitgehangen.



Volgende maand zal de politie extra controleren of ook de fietsers zelf zich aan de verkeersregels houden. “Naast het naleven van de regels van de fietszone, zullen we ook focussen op de naleving van de verkeersregels door fietsers. Onder meer het tegen de richting in rijden en het niet correct gebruik van de verplichte fietsverlichting zullen door de politie tijdens prikacties gecontroleerd worden”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Ook op het correct gebruik van de (deel)steps zal worden gewerkt. Het is de bedoeling om met behulp van een integrale aanpak werk te maken van een veilige stad waarin elke weggebruiker zijn of haar plaats heeft.”



Er komen ook nog fietsstraten bij. Op de as tussen de Schijfstraat en de R6 (de zogenoemde Tivoliroute) wordt een nieuwe grote fietsstraat ingericht. Binnenkort wordt deze nieuwe en belangrijke fietsverbinding geopend.