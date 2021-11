Afsprakensysteem in stadhuis Kortrijk groot succes: “De lange wachtrijen zijn verdwenen”

Met een telefoontje naar het centraal oproepnummer 1777 van Kortrijk of via de website van de stad kan je al 5 jaar lang een afspraak maken om documenten aan te vragen of dossiers in te kijken. Een mail of sms bevestigt datum en uur van de afspraak in het stadhuis, vrijwilligers van het onthaal helpen je bij het aanmelden aan de ticketzuil en begeleiden je naar de zone waarin je kan wachten tot het je beurt is. “54 procent van de bezoekers worden binnen de minuut geholpen, 9 op de 10 bezoekers binnen de vijf minuten. Gemiddeld helpen we zo toch zo’n 110 bezoekers per uur. Als eerste stad in Vlaanderen creëerden we zo een efficiënte, vlotte manier van werken die heel wat tijdswinst oplevert en stress vermijdt bij bezoekers en ambtenaren”, zegt Demeyere.