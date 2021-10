Tweede storing in enkele maanden voor 31-jarige telescoop Hubble: hoe lang houdt hij het nog vol?

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA schoot de telescoop Hubble op 24 april 1990 de ruimte in. De Hubble werd in een baan om onze aarde gebracht met als opdracht het universum in ongezien detail te onderzoeken en op beeld vast te leggen. De telescoop kampte in het begin met enkele kinderziektes, maar is na meer dan 30 jaar tot ieders verrassing nog altijd in dienst. Ook al wordt de Hubble sinds 2009 al niet meer structureel onderhouden.