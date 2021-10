BEKIJK - Afrikaanse en Europese ministers bijeen in Rwanda, minister Wilmès pleit voor meer coronavaccins voor Afrika

In Rwanda wordt een top van Europese en Afrikaanse ministers gehouden. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) is van de partij. Op de agenda staan onder meer de coronavaccins. In Rwanda is de vaccinatiegraad relatief hoog. 14 procent van de bevolking is er volledig gevaccineerd. Elders in Afrika gaat het soms om slechts 3 procent van de bevolking die een eerste prik heeft gekregen. Volgens minister Wilmès moet dat dringend veranderen: "meer vaccins, nu onmiddellijk".