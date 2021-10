Man van 20 uit Heist-op-den-Berg veroordeeld voor vijf brandstichtingen

Een man van 20 uit Heist-op-den-Berg heeft 30 maanden probatie-uitstel gekregen voor vijf brandstichtingen in de gemeente. In de zomer van vorig jaar stak hij opzettelijk bermen en weilanden in brand. Eén keer liep het bijna fout, toen de brand dreigde over te slaan op een huis. De man kampte met psychologische problemen maar kon niet meteen een reden opgeven voor de brandstichtingen. Hij moet zich ook psychologisch laten begeleiden.