Covid Safe Ticket verplicht in fitnesscentra in Vilvoorde: "Sommige klanten zetten hun abonnement tijdelijk stop"

Het plan was er al even, maar nu is het ook echt zo: wie wil gaan fitnessen in Vilvoorde moet voortaan een coronapas kunnen tonen. Geen coronapas, geen fitness. "We zijn op zoek gegaan naar de juiste juridische basis om de CST-regeling op te leggen en we hebben die basis gevonden", legt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) uit. "Er is overleg gebeurd met de sector, die met de regeling niet zo gelukkig is, en met de provinciegouverneur. We nemen die regel niet om mensen te pesten", zegt Bonte nog. "We doen dit wel om de vaccinatiegraad in Vilvoorde omhoog te krijgen en om mensen die gevaccineerd zijn een betere bescherming te bieden."