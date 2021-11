Twee twintigers krijgen 2 jaar cel voor caféruzie met dodelijke afloop in Bocholt

Twee ruziemakers zijn nu veroordeeld tot 2 jaar met uitstel. Volgens de rechter gaat het om zwaarwichtige feiten, ook omdat de 2 weggevlucht zijn na het voorval, terwijl het slachtoffer dringende medische hulp nodig had. Ze moeten nu net geen 552.000 euro betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Want volgens de rechtbank is dat het bedrag dat Schouteden tot aan zijn pensioen in 2046 minstens had kunnen verdienen, vermeerderd met de begrafeniskosten en de morele schadevergoedingen.