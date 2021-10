Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

Het (vervroegde) Overlegcomité hakte vandaag enkele knopen door over de aanpak van de nieuwe coronagolf. Zo wordt het Covid Safe Ticket (CST) vanaf 1 november uitgebreid naar de horeca en fitnesszaken in Vlaanderen. Ook de regels rond de invoering van de coronapas voor evenementen wijzigen, naar 200 mensen binnen en 400 buiten. Het horecapersoneel moet weer een mondkapje opzetten, net als medewerkers van fitnesscentra. Bovendien moet vanaf vrijdag het mondmasker door iedereen weer gedragen worden in publieke ruimten binnen. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.