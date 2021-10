Wemmel verplicht Covid Safe Ticket voor indoor activiteiten vanaf 100 personen

Wemmelse café's en restaurants worden niet verplicht om een coronapas te vragen aan hun klanten. "Maar ze mogen dat zeker doen. Horecazaken die dat graag willen, kunnen contact met ons opnemen en zullen we daarbij ook ondersteunen. We zullen dan aan onze politiediensten laten weten welke zaken met een Covid Safe Ticket willen werken", vertelt Vansteenkiste. Volgens de burgemeester maken sommige horeca-uitbaters zich zorgen over de extra Brusselaars die ze de laatste tijd over de vloer krijgen. "In Brussel ligt de vaccinatiegraad nog lager en is het Covid Safe Ticket wél verplicht op café of restaurant. We hebben sindsdien de indruk dat sommige mensen daarom graag naar Wemmel afzakken om uit te gaan."