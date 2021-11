Opnieuw geluidshinder door slijpwerken op Antwerpse ring    

Wie in de buurt van de Antwerpse ring in Berchem of Borgerhout woont, heeft het waarschijnlijk wel gehoord: er wordt weer gewerkt aan het wegdek. De werken passen in een onderzoek van het Agentschap Wegen en Verkeer naar het gebruik van Next Generation Concrete Surface (NGCS) op de Antwerpse Ring. Dat is een nieuwe techniek die het rolgeluid van autobanden vermindert door het aanbrengen van specifieke groeven in een betonnen wegdek.