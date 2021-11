Ziekenhuizen van Genk, Maaseik en Hasselt zien op enkele dagen aantal covidpatiënten verdubbelen

De ziekenhuizen in Genk en Maaseik merken een stijging van de opnames van covidpatiënten. "De situatie is niet goed bij ons", zegt Jurgen Ritzen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). “We hebben momenteel in het ziekenhuis 26 coronapatiënten en dat is bijna een verdubbeling van de situatie van vorige week vrijdag. Dus we maken ons wel grote zorgen over de hele snelle stijging van de cijfers. We zien dat de mensen die nu in het ziekenhuis belanden vooral ouderen zijn die ook nog andere aandoeningen hebben. En we zien ook dat de patiënten die op de intensieve afdeling terechtkomen, vooral mensen zijn die niet gevaccineerd zijn.”