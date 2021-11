130 mensen extra op komst naar asielcentrum Nieuwpoort, burgemeester Vanden Broucke bezorgd

In een OKAN-klas leren anderstalige kinderen Nederlands. In zo'n klas zitten ze de helft van de dag samen met Nederlandstalige kinderen. In de basisschool van Lombardsijde kunnen ze het nu nog de baas, maar kunnen ze in de problemen geraken als er nog extra kinderen uit het asielcentrum bijkomen. Volgens Katrien Wouters speelt het lerarentekort daar een grote rol in: “Want hoe meer anderstalige kinderen we bijkrijgen, hoe meer extra middelen we krijgen van de overheid. Maar we vinden geen extra personeel om die ook effectief in te zetten.”

Op dit moment is er nog een mooi evenwicht volgens Wouters. “We hebben voldoende personeel gevonden om die kinderen elke voormiddag te ondersteunen en in de namiddag draaien ze dan mee in lessen zoals turnen en wereldoriëntatie. Maar we moeten er ook over waken dat het evenwicht binnen de klas bewaard blijft zodat we met een gezonde mix van anderstalige en Nederlandstalige kinderen zitten”, besluit ze.