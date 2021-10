Docks Bruxsel bestaat 5 jaar: meeste winkeliers tevreden na woelige start met weinig bezoekers

De overgrote meerderheid van de winkeliers die wij konden spreken is vandaag erg tevreden met hun plek in Docks. "Eigenlijk was onze winkel al van bij het begin een succes", weet Swarovski-uitbater Rafaelle Sura. "Het eerste jaar was een beetje lastig, maar we doen het goed ondanks de coronacrisis." Ook bij Samsung horen we een gelijkaardig geluid. "Docks doet het goed, dus wij doen het goed. Dat is een win-winverhaal. We zijn er van in het begin bij en zijn er ondanks de moeilijke start altijd in blijven geloven", aldus woordvoerder Sven Adams. "Dit was voor ons een testproject en nu willen we dat verder uitbouwen in andere steden."