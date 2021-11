Kookboek met recepten van ouders van Roeselaarse schoolkinderen: "Uit alle hoeken van de wereld"

In "Plat Divers" komen al die thema’s samen: diverse culturen, lekker eten en levensverhalen van de mensen uit alle hoeken van de wereld, van België tot Syrië en van Roemenië tot Marokko.

“Dikwijls gaat het om een verhaal van vluchtelingen, maar evengoed van mensen geboren en getogen in Roeselare die interesse hebben voor vreemde culturen”, vertelt Deniza Miftari, projectmedewerker bij ARhus met roots in Kosovo.

Zij coördineerde samen met Johan Vergote de uitgave die niet in de gebruikelijke boekenwinkel verkrijgbaar is, maar exclusief via de deelnemers aan het project. “Zelf stond ik als 6-jarige vluchtelinge plots op de speelplaats van Krottegem, ik mocht mijn verhaal ook kort vertellen in het boek. Ik heb geen recept gedeeld, want ik kan niet koken. Maar het boek inspireert me wel: ‘samen zijn’, dat is waar het rond draait in het leven. Een van de manieren is recepten uitwisselen en samen eten rond een tafel.”