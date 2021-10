Staalarbeiders ArcelorMittal in Gent verdeeld over nieuwe arbeidsovereenkomst, maar staking afgewend

Een nipte meerderheid van 53,9 procent van de staalarbeiders van ArcelorMittal Gent heeft een voorakkoord over een nieuwe cao verworpen. Toch is de nieuwe cao voor 2021 en 2022 aanvaard, want voor een effectieve verwerping was een tweederdemeerderheid nodig. Een staking bij de belangrijke industriële werkgever is zo op het nippertje afgewend.