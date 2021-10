Meerdere echte kogels gevonden op filmset waar Alec Baldwin cameraregisseur doodschoot, sheriff: "Laksheid op de set"

In totaal troffen ze 500 kogels aan, waaronder veel losse flodders en nepkogels, maar dus ook meerdere echte kogels. Hoeveel is niet bekend, noch hoe ze op de set terechtkwamen. In elk geval gelden strenge regels omtrent het gebruik van vuurwapens op een filmset en zijn echte kogels verboden.

"Ik denk dat de filmindustrie in het recente verleden al bij al veilig tewerk ging", zei de sheriff, "maar op deze set was er een zekere laksheid en ik denk dat er een aantal veiligheidsproblemen zijn die door de filmindustrie en mogelijk door de staat New Mexico moeten worden aangepakt."

Openbaar aanklager Mary Carmack-Altwies zei tijdens dezelfde persconferentie dat het nog te vroeg is om over nalatigheid te spreken en wie daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. "Daarvoor hebben we nog meer feiten nodig, bevestigde feiten."

De twee sloten niet uit dat er in de toekomst mensen officieel aangeklaagd zullen worden. Op een vraag van de pers wie dat zou kunnen zijn, kwam het antwoord dat op dit moment niemand wordt uitgesloten. Ook acteur Alec Baldwin riskeert dus vervolging. Maar het is nog veel te vroeg om daarover enige uitspraak te doen, klonk het.