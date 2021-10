Belgische zonnewagen blijft ook na de tweede wedstrijddag aan de leiding in de Solar Challenge in Marokko

De etappe van dinsdag was de langste en meest uitdagende van de vijf dagen in Marokko. Met meer dan 1.600 hoogtemeters en heel wat steile hellingen werden de zonnewagens stevig op de proef gesteld. De BluePoint Atlas, de zonnewagen van het Belgische team, slaagde er zonder problemen in om als koploper de hoogteverschillen te trotseren.

Na de beproeving in de bergen volgde een lange rit richting het hart van de Marokkaanse Sahara. Vijftig kilometer voor de aankomst haalde het Nederlandse Solar Team uit Twente de Leuvense zonnewagen in. De Nederlanders reden uiteindelijk als eerste over de eindmeet, de Belgen eindigden 7 minuten later, maar behouden wel de eerste plaats in het algemeen klassement na de overwinning op de eerste dag.