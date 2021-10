Verschillende boekenfestivals moeten Boekenbeurs doen vergeten: "Niet alleen verkoop, maar ook beleving" 

Het festival vond vorig jaar plaats in oktober, maar is nu verplaatst naar het eerste weekend van november. “Die beslissing was al genomen voordat er sprake was van een boekenfestival in Kortrijk en Antwerpen”, zegt Kim Van Kerckhoven van de organiserende uitgeverij Borgerhoff & Lambrigts.

“De vorige editie werd erg goed onthaald en er was vraag naar een nieuwe editie. We kozen voor het eerste weekend van november, omdat er dan een koopzondag is. Het is ook dichter bij de eindejaarsperiode en er zijn dan meer titels beschikbaar.”