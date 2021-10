Braziliaanse senaatscommissie wil president Bolsonaro voor zijn coronabeleid laten vervolgen

In het rapport verwijten de senatoren Bolsonaro dat hij coronamaatregelen van lokale bestuurders heeft tegengewerkt en dat hij vooral bleef inzetten op het antimalariamiddel hydroxychloroquine, waarvan intussen bewezen is dat het niet effectief is tegen het coronavirus. Bolsonaro zaaide ook twijfel over vaccins, waarvan hij er veel te laat te weinig besteld zou hebben.