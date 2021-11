Begrip, maar ook woede op buurtoverleg rond Kortrijks detentiehuis

Eén buurtbewoner wou mee in het verhaal en vroeg zich af of gedetineerden niet konden ingezet worden in de strijd tegen het zwerfvuil in de wijk. Het idee werd op hoongelach onthaald in de zaal.

“Ik begrijp dat er veel ongeloof heerst in de buurt, het is aan ons om door overlegmomenten en gesprekken met de buurt iedereen over de streep te trekken. Vanavond hoorde ik vooral gemengde reacties, naast de woede in sommige hoeken kwamen er ook mensen polsen of ze zouden kunnen meewerken”, zegt Petra Colpaert.“ In Kortrijk komt het eerste van 15 nieuwe detentiehuizen in ons land en we zijn vastberaden om er een succescvolle werking van te maken. We hebben nog een paar maanden, het detentiehuis opent in februari. Maar we moeten de buurt echt meekrijgen in het verhaal. Bij vragen kan iedereen ons contacteren!”