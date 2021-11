CLB Limburg test kleuters niet meer: "Kleuters zijn vaak niet positief en testcentra zijn overbevraagd"

"In het basisonderwijs kijken we school per school hoe we moeten testen", zegt Bea Meertens van het Vrij CLB Limburg. "Als er in het kleuteronderwijs een juf ziek is, blijven de kleuters thuis, maar er worden geen hele klassen meer getest. Ze zijn vaak ook niet positief en op die manier kunnen we het aantal testen toch verminderen."