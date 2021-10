Coronablog - "Coronapas in fitness-clubs is stigmatiserend", onderwijspartners zitten vandaag samen

Biostatisticus Geert Molenberghs en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke suggereren om opnieuw mondmaskers in te voeren in de scholen. Grielens is niet enthousiast. Hij wijst erop dat er nadelen verbonden zijn aan de mondmaskers. Zo zou het een impact hebben op de taalontwikkeling van kinderen.

Het Gemeenschapsonderwijs GO! zegt te kunnen leven met extra maatregelen in het onderwijs, maar enkel als die in lijn liggen met de maatregelen in de brede samenleving. Mondmaskers opnieuw invoeren of de herfstvakantie verlengen, hebben geen zin als er geen gelijkaardige beperkingen zijn in de algemene samenleving, klinkt het. Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor het overleg voorlopig geen verklaringen afleggen over eventuele extra maatregelen.