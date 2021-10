Eerste hulp bij Covid Safe Ticket of coronapas: waar is het nodig, hoe geraak je eraan en wat als ik minderjarig ben?

De coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) is een manier waarmee je kunt bewijzen dat je ofwel minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, maximaal 6 maanden geleden hersteld bent van het coronavirus of een recente negatieve coronatest hebt afgelegd.

De geldigheidsduur van die coronatest is afhankelijk van precieze test die je hebt afgelegd. Een PCR-test is geldig vanaf de dag van de test plus twee dagen. Een snelle antigeentest is geldig vanaf de dag van de test plus één dag.

De makkelijkste manier om aan de coronapas te geraken is via de smartphone. Daarvoor moet je de gratis CovidSafeBE-app downloaden en installeren. Na installatie moet je je aanmelden met een digitale ID (zoals Itsme) en zijn je certificaten beschikbaar om te downloaden en te bewaren.

Als je naar je coronapas gevraagd wordt, moet je de QR-code tonen. Degene die de pas vraagt kan die dan scannen.