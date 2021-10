Kankerpatiënt Luc mag niet gevaccineerd worden en krijgt zo geen Covid Safe Ticket: "Opgesloten in huis tegen mijn wil"

Afgelopen weekend was Luc Debecker nog op het Schlagerfestival in Hasselt. Maar vanaf maandag moet de man zelfs voor een café- of restaurantbezoek een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Alleen: dat heeft hij niet. Luc herstelt van lymfeklierkanker, en een vaccin tegen het coronavirus mag hij daardoor niet krijgen. "In totaal heb ik intussen een zestal chemosessies gehad. Daarnaast heb ik ook een immuuntherapie gevolgd. Mijn immuniteit is dus erg zwak, en daardoor ben ik tot op vandaag nog steeds niet gevaccineerd. Mijn dokter heeft me verteld dat dat pas begin februari mogelijk is."

En dat heeft heel wat gevolgen voor Luc. "Ik zou niets liever willen dan gevaccineerd worden, maar het kan medisch niet. Mijn echtgenoot heeft wel een vaccin gekregen, maar samen op restaurant gaan of een koffie drinken is verboden. Ik voel me dus echt wel een beetje gestraft."