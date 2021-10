Waarnaartoe deze herfstvakantie? Dit zijn de toptentoonstellingen bij ons en in de buurlanden

Het Kunstuur in Mechelen is ondertussen al aan een derde versie toe. De getoonde schilderijen zijn nieuw maar aan het concept zelf verandert er niets. Never change a winning team. In de historische Heilige Geestkapel vertellen, net zoals bij de vorige edities, bekende en minder bekende Vlamingen (via een hologram) over hun band met een kunstwerk. Jan Decleir maakt het deze keer af als verteller. In precies 1 uur ben je rond.