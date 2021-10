Eco-Score van Colruyt wint innovatieprijs: "Gamechanger in maatschappelijk debat"

Juryvoorzitter Gino Van Ossel noemt de Eco-Score “een gamechanger in het maatschappelijk debat dat volop woedt en met de Eco-score overstijgen ze ook het belang van hun eigen bedrijf”. “Het is een open systeem dat overgenomen kan worden door andere retailers niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa.”

Stefan Goethaert, verantwoordelijk voor het Eco-Score-project bij Colruyt, is trots op de prijs. “Het sterkt ons in de overtuiging dat we de juiste keuzes maken in het stimuleren en faciliteren van duurzaam en bewust consumeren. We zijn er ook van overtuigd dat we met de Eco-Score echt een verschil kunnen maken wat betreft klimaatimpact. We hopen hiermee klanten, partners en de hele sector te inspireren.”