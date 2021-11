Een op drie parochiepriesters in Limburg is ouder dan 70

Parochiepriesters zijn een knelpuntberoep. De afgelopen jaren kwamen er amper priesters bij. En de gemiddelde leeftijd ligt erg hoog. Want er zijn maar 3 dertigers aan de slag als parochiepriester in Limburg. En 23 van de 71 parochiepriesters zijn tussen de 70 en de 80 jaar oud.

Er is ook nog 1 tachtiger actief en dat is priester Gerard Braeken uit Rotem. "Ik heb een goede gezondheid en ik heb veel vrienden in de parochies hier. In Dilsen-Stokkem zijn er ook maar 5 parochies. Het is maar 4 of 5 kilometer rijden. Ik neem ook dikwijls de fiets." Om te genieten van zijn pensioen vindt priester Braeken het nog te vroeg. "Dat zal nog wel komen hé, maar nu vind ik het belangrijk om contact te houden met de mensen, en zo goed mogelijk en vriendelijk te zijn voor de mensen."