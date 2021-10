Expertenrapport Congo-commissie is af: "Belangrijke leidraad voor verwerking van koloniaal verleden van België"

Er zijn ook verschillende aanbevelingen die de commissievoorzitter opvielen. “Zo is er een opvallend gebrek aan aandacht voor wie zich heeft verzet tegen Leopold II en het kolonialisme, zowel in Congo, Rwanda, Burundi als in België zelf, ook het gebrek aan erkenning speelt een belangrijke rol”.



Verder haalt De Vriendt de aanbeveling aan dat er “te weinig samenwerking tussen historici van de vier betrokken landen is" en dat het "koloniaal verleden beter belicht moet worden in het onderwijs". Hij heeft het ook over "een actieplan tegen racisme en discriminatie.”